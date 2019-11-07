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Водитель одной из машин, слетевших в кювет у деревни Родина Псковского района, получил травмы

На втором километре автодороги Псков - Родина (деревня Псковского района) столкнулись и слетели в кювет 2 автомобиля: Lada Granta и УАЗ «Патриот». Как Псковской Ленте Новостей сообщили в УГИБДД УМВД России по Псковской области, ДТП произошло 15 ноября, в 16:50.

Источник: группа «Жесть по-псковски» в соцсети «Вконтакте»

За рулем Lada Granta находился мужчина 1967 года рождения, а другим автомобилем управлял мужчина 1962 года рождения.

«Lada Granta не предоставила преимущество в движении УАЗ «Патриот», столкнулась с последним, после чего обе машины совершили съезд в кювет», - отметили в ведомстве.

Кроме того, в управлении добавили, что в результате ДТП пострадал водитель Lada Granta.