Водитель одной из машин, слетевших в кювет у деревни Родина Псковского района, получил травмы

На втором километре автодороги Псков - Родина (деревня Псковского района) столкнулись и слетели в кювет 2 автомобиля: Lada Granta и УАЗ «Патриот». Как Псковской Ленте Новостей сообщили в УГИБДД УМВД России по Псковской области, ДТП произошло 15 ноября, в 16:50.
Источник: группа «Жесть по-псковски» в соцсети «Вконтакте»
За рулем Lada Granta находился мужчина 1967 года рождения, а другим автомобилем управлял мужчина 1962 года рождения.
«Lada Granta не предоставила преимущество в движении УАЗ «Патриот», столкнулась с последним, после чего обе машины совершили съезд в кювет», - отметили в ведомстве.
Кроме того, в управлении добавили, что в результате ДТП пострадал водитель Lada Granta.