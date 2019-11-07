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АвтоМир / Происшествия / ДТП

Полиция Псковского района ищет очевидцев ДТП, унесшего жизнь семейной пары

16.11.2019 16:56|ПсковКомментариев: 0

В производстве следственного отдела ОМВД России по Псковскому району находится уголовное дело, возбужденное 4 ноября по признакам нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в ходе предварительного следствия установлено, что 3 ноября около 10.40 гражданин, управляя технически исправной автомашиной «Hyundai Grand S», государственный регистрационный знак «У430КР/60», на 264-м километре дороги Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель - до границы с Республикой Белоруссия, проходящей по территории Псковского района, двигаясь в направлении города Санкт-Петербурга со стороны областного центра, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с движущимся ему навстречу автомобилем «DAF XF 105», государственный регистрационный знак Латвийской Республики «JB 8111», с полуприцепом марки «Krone sd», государственный регистрационный знак Латвийской Республики «R 5151».

Напомним, в результате произошедшего ДТП водитель и пассажирка иномарки «Hyundai», 1977 года рождения, получили телесные повреждения и скончались на месте происшествия.

В связи с расследованием данного уголовного дела свидетелей и очевидцев произошедшего просят обратиться в органы предварительного следствия по телефону 676-872 - дежурная часть отдела МВД России по Псковскому району или по адресу: Псковская область, Псковский район, деревня Уграда, дом № 19, кабинет №28 к заместителю начальника следственного отдела ОМВД России по Псковскому району капитану юстиции С.С.Манукяну, либо позвонить по телефону 8-811-2593325.

Теги: #ДТП #умвд россии по псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
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