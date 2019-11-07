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Житель Пскова погиб за рулем Chevrolet в Себежском районе

Мужчина погиб за рулем автомашины Chevrolet в Себежском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

16 ноября около 19.00 на 29-м километре автодороги Опочка - Дубровка в Себежском районе водитель автомобиля Chevrolet Cruze 1991 года рождения, житель Пскова, не справился с управлением, в результате чего машина съехала в кювет и совершила наезд на дерево.

В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте. Ведется проверка, выясняются обстоятельства происшедшего.