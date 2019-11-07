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Женщина за рулем «Ниссана» врезалась в «Опель», а потом сбила пешехода на Крестовском шоссе в Пскове

18 ноября в 8.30 у дома 39 по Крестовскому шоссе в Пскове водитель автомашины «Ниссан Тиида», женщина 1975 года рождения, совершила столкновение с автомобилем «Опель Астра» под управлением мужчины 1982 года, после чего совершила наезд на пешехода - мужчину 1984 года.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, пешеход двигался по тротуару во встречном направлении. В результате ДТП пешеход был госпитализирован со ссадинами и ушибами.

В момент аварии оба водителя были трезвы. По данному факту проводится проверка.