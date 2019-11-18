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На перекрестке улиц Коммунальная и Западная столкнулись «ВАЗ» и полицейская машина

На пересечении псковских улиц Коммунальной и Западной столкнулись автомобиль «ВАЗ» и служебная машина УМВД России. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области, ДТП произошло 20 ноября, примерно в 18.00.

«Сотрудники патрульно-постовой службы следовали на сообщение о совершенном преступлении, с включенными сигналами, проблесковыми маячками синего цвета. Когда полицейские проезжали перекресток Коммунальной и Западной, их не пропустил водитель "ВАЗ"», - отметили в пресс-службе.

Кроме того, в ведомстве добавили, что, по предварительным данным, в ДТП никто не пострадал, в настоящее время проводится проверка.