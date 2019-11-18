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Нетрезвая водитель «Тойоты» врезалась в «Мерседес» в Пскове

19 ноября около 21.55 у дома 6 по улице 128-й Стрелковой дивизии в Пскове женщина 1962 года рождения за рулем автомашины «Тойоты Рав 4» не обеспечила безопасную дистанцию до движущегося впереди автомобиля «Мерседес Бенц». Им управлял мужчина 1977 года рождения.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в результате ДТП пострадала водитель «Тойоты», женщина получила ссадины, но госпитализирована не была. Также у нее выявлены признаки алкогольного опьянения.

По данному факту проводится проверка.