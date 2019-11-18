АвтоМир / Происшествия / ДТП

В Пустошке гражданин Беларуси на угнанном автомобиле совершил ДТП

Сотрудниками отделения полиции по Пустошкинскому району по «горячим следам» задержан мужчина, подозреваемый в неправомерном завладении транспортным средством. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном УМВД.

По версии следствия, в городе Пустошке 20 ноября проживающий здесь гражданин Республики Беларусь, 1976 года рождения, воспользовался ключами от автомашины «Ровер» своего знакомого. С ним они накануне вместе распивали спиртное. И от дома по улице Мелиораторов угнал эту иномарку.

Но на улице Октябрьской в Пустошке подозреваемый не справился с управлением и врезался в автомобиль, следовавший в попутном направлении. После этого он с места происшествия скрылся. Однако, его задержали сотрудники полиции. Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.