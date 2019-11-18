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Осужден водитель, задавивший насмерть бабушку и внука на трассе Петербург - Псков

Гатчинский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя Ленинградской области, сообщает портал gatchina24. Мужчина 1982 года рождения признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).

Судом установлено, что 7 декабря 2018 года около 16.35 обвиняемый, управляя технически исправным автомобилем, проявил преступное легкомыслие, двигаясь в темное время суток при искусственном освещении по автодороге Санкт-Петербург - Псков, в населенном пункте Вайя Гатчинского района. Ехал он со скоростью около 80 км/ч.

Приближаясь к нерегулируемому пешеходному переходу, водитель не принял своевременных мер к снижению скорости вплоть до остановки автомобиля, не уступил дорогу пешеходам и совершил на них наезд.

В результате происшествия пострадали три человека. Два из них скончались на месте происшествия. В результате полученных травм погибла женщина и ее пятилетний внук. Восемнадцатилетняя студентка колледжа получила травмы, которые квалифицируются как тяжкие телесные повреждения.

С учетом позиции государственного обвинителя, характера и степени общественной опасности совершенного преступления, личности подсудимого, суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 10 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением права заниматься определенной деятельностью – лишением права управления транспортными средствами на срок 2 года 6 месяцев.

Также с осужденного в счет компенсации морального вреда в пользу потерпевших взыскано 3,5 млн рублей.

Приговор вступил в законную силу по результатам рассмотрения в апелляционном порядке в Ленинградском областном суде.