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Средняя и младшая сестры, пострадавшие в страшном ДТП под Псковом, идут на поправку

О состоянии трех сестер, пострадавших в страшном ДТП под Псковом 3 ноября, рассказала в социальных сетях имеющая отношение к семье псковичка, пишет «МК в Пскове».

«Спасибо всем-всем родным и близким, друзьям и знакомым, коллегам и просто неравнодушным людям за то, что интересуетесь судьбой девочек! Спасибо за вашу поддержку и заботу, за ваши молитвы! Спасибо лечащим врачам и медперсоналу!» - написала псковичка в своем аккаунте в соцсети.

Она рассказала, что София Долженко, старшая сестра, проходит лечение в больнице в Петербурге. «Врачи говорят, что состояние у нее стабильно тяжелое без ухудшений. Она уже не в коме, а в состоянии сопор. Она открывает и закрывает глаза, бабушка с дядей замечали, что фиксирует взгляд... Она находится в руках профессионалов, поэтому мы верим и знаем, что скоро (может не так скоро как хотелось бы) она вернется к обычной жизни».

Псковичка также рассказала, что средняя и младшая сестры, Алиса и Мирослава, «идут на поправку, чувствуют себя хорошо».

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Напомним, авария, в которой погибли двое взрослых и пострадали три ребенка, произошла 3 ноября на участке федеральной трассы «Псков-Санкт-Петербург». Легковой автомобиль Hyundai выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с большегрузом. Родители, Глеб и Мария Долженко, погибли. Трое детей, девочки 2002, 2005 и 2011 гг., попали в больницу.