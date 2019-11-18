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Устанавливаются очевидцы ДТП, произошедшего на Коммунальной 20 ноября

В Пскове на улице Коммунальной столкнулись автомобили. По имеющимся данным, в областном центре 20 ноября 2019 года в 17.58 минут у дома №54 по улице Коммунальной на пересечении с улицей Западной произошло ДТП с участием автомобилей «ГАЗ» и «Лада Веста», получивших технические повреждения.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД УМВД России по городу Пскову, граждан, ставших очевидцами произошедшего или располагающих информацией о данном дорожно-транспортном происшествии, просят обратиться по телефонам 29-25-83 или 02.