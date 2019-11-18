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Мэр пережившего мощнейшее наводнение города Тулуна попал в серьезное ДТП

Глава пережившего летом мощнейшее наводнение Тулуна в Иркутской области Юрий Карих стал участником дорожно-транспортного происшествия, столкнувшись с грузовиком, в ДТП погибла его жена, сообщил РИА Новости источник в администрации муниципального образования.

«Мэр города Тулуна стал участником дорожно-транспортного происшествия. Его автомобиль, направлявшийся по трассе в сторону Тулуна, столкнулся в грузовиком. В ДТП погибла жена мэра», - сообщил собеседник агентства.

Впервые Карих был избран мэром Тулуна в 2010 году. До этого он возглавлял местную думу. На выборах 8 сентября 2019 года Карих получил 43% голосов избирателей, сохранив пост мэра.

Летом Тулун, в числе других населенных пунктов Приангарья, пережил две волны наводнения, в результате которого были подтоплены почти 11 тысяч жилых домов и пострадало более 45 тысяч человек.