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Житель Себежского района осужден за смерть своего пассажира

Житель Себежского района приговорен к лишению свободы за смертельное ДТП. Как сообщила Псковской Ленте Новостей прокурор Себежского района Ольга Бударина, 15 июня 2019 года житель Себежского района, не имея права на управление транспортным средством и будучи в состоянии алкогольного опьянения, за рулем автомобиля «Ауди 80» двигался по автодороге «Себеж-Глубочица-до границы Республики Беларусь» со скоростью около 90 км/час с пассажиром Р.

Игнорируя дорожные условия, а именно гравийное дорожное покрытие, он избрал скоростной режим движения автомашины, не обеспечивающий постоянный контроль за движением транспортного средства, вследствие чего допустил съезд в правый придорожный кювет по ходу своего движения и наезд на деревья.

В результате дорожно-транспортного происшествия пассажиру автомобиля по неосторожности были причинены телесные повреждения, которые нанесли тяжкий вред здоровью, сопровождались отеком и сдавлением головного мозга и обусловили наступление смерти Р.

учетом позиции государственного обвинителя, житель Себежского района признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.4 ст.264 УК РФ и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 с лишением права заниматься деятельностью, cвязанной с управлением всеми видами механических транспортных средств сроком на 3 года.