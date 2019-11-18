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Водитель «Мазды» сбил девушку на улице Кузбасской дивизии в Пскове

22 ноября около 19.00 у дома 50 по улице Кузбасской дивизии в городе Пскове произошло ДТП. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, водитель автомашины «Мазда», мужчина 1982 года рождения, совершил наезд на пешехода - девушку 1981 года рождения.

Она пересекала проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. В результате пешеход была госпитализирована с переломом бедра и рваными ранами лица. По данному факту проводится проверка, водитель был трезв

23 ноября около 04.00 у дома 15/2 по проспекту Гагарина в Великих Луках водитель автомашины «Лада Гранта», мужчина 1967 года рождения, совершил наезд на пешехода, мужчину 1960 года рождения, который пересекал проезжую часть вне перехода. В результате ДТП пешеход госпитализирован с множественными переломами ребер, водитель трезвый, проводится проверка.