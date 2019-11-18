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82-летний водитель ВАЗа врезался в «Рено» в Пскове, пострадали два человека

25 ноября около 13.17 на перекрестке у дома 93 по Рижскому проспекту в городе Пскова водитель автомашины ВАЗ-21074, мужчина 1937 года рождения, совершил столкновение с «Рено Сандеро». Им управлял мужчина 1981 года рождения.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в результате ДТП водитель ВАЗа был госпитализирован с переломами ребер и грудной клетки, а его пассажирка 1938 года рождения госпитализирована с травмами головы и ушибами.

По данному факту проводится проверка