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Житель Смоленска въехал в припаркованный на обочине в Пустошкинском районе грузовик

25 ноября в 18.15 на 469-м км трассы Р-23 в Пустошкинском районе житель Смоленска 1959 года рождения за рулем автомобиля «Лада Ларгус» совершил столкновение с припаркованным ГАЗ-473200 по управлением молодого человека 1992 года рождения.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в результате водитель «Лады» получил ушибы и травму головы, его пассажирка 1965 года рождения - ушибы и гематомы. Госпитализация им не понадобилось, водитель трезв. ГИБДД проводится проверка