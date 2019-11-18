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Полиция ищет свидетелей наезда на девочку во дворе дома на улице Юбилейной

26 ноября в 19.15 в полицию поступило сообщение от медсестры травмпункта, о том, что 22 ноября около 12.55 на дворовой территории у дома 55 по улице Юбилейной в Пскове водитель на неустановленном автомобиле совершил наезд на пешехода - девочку 2008 года рождения.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в результате ДТП пешеход госпитализирована не была, но получила ушиб пальца ноги.

По данному факту ГИБДД проводится проверка. Очевидцев или обладающих информацией по данному происшествию полиция просит позвонить по телефону 02.