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Пожилой велосипедист скончался после наезда «Рено»

Пожилой велосипедист скончался после наезда «Рено».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального УМВД, 30 ноября в 14:00 на улице Яна Райниса «Рено Дастер», которым управлял пенсионер 1949 года рождения, сбил велосипедиста, который двигался по краю проезжей части в попутном направлении. От полученных травм 81-летний велосипедист скончался в областной больнице. По факту ДТП проводится проверка.

30 ноября в 14.30 на 5-м км дороги Псков - Ваулино - Торошино в Псковском районе «ВАЗ-2106» под управлением 22-летнего мужчины, совершил столкновение с грузовым автомобилем «Скания», которым управлял 31-летний мужчина, затем съехал в кювет. Молодого человека госпитализировали с переломами костей таза.

1 декабря в 4.00 в Пыталово «Шевроле» под управлением 22-летнего молодого человека наехал на 20-летнего пешехода, который шел по краю проезжей части в попутном направлении. Молодой человек был госпитализирован в больницу с травмой головы. Отметим, пешеход находился в состоянии алкогольного опьянения.