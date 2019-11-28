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Водитель фуры из Украины насмерть сбил пенсионерку в Кунье

3 декабря около 5.50 на трассе Москва - Рига, на ул. Дзержинского в поселке Кунья, водитель грузового автомобиля «Скания» - гражданин Украины 1969 года рождения, совершил наезд на пешехода - женщину 1947 года рождения.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, пенсионерка вне пешеходного перехода внезапно стала пересекать проезжую часть перед близко движущимся транспортом. В результате ДТП пешеход погибла.

По данному факту полицией проводится проверка.