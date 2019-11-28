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Мужчина за рулем «Ауди» сбил двух пешеходов в великолукской деревне Шелково и попытался скрыться с места ДТП

1 декабря около 22.00 у дома 63 по улице Совхозной в деревне Шелково Великолукского района водитель автомашины «Ауди-100», мужчина 1968 года рождения, совершил наезд на пешеходов.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, женщина 1944 года рождения и мужчина 1995 года рождения двигались по краю проезжей части.

В результате ДТП женщина была госпитализирована с переломом голени и ушибленной раной головы, молодой человек получил ушибы конечностей, госпитализация не потребовалась.

После совершенного наезда водитель иномарки с места ДТП скрылся, однако позже был установлен. От медицинского освидетельствования он отказался. Автомобиль изъят, по данному факту проводится проверка.