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После ДТП на проспекте Гагарина в Великих Луках велосипедист впал в кому

У дома №73 на проспекте Гагарина в Великих Луках автомобиль «ГАЗ - 322132» сбил велосипедиста на электровелосипеде Cayman. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в УМВД России по Псковской области, 6 декабря ДТП произошло около 20:15.

«Велосипедист 1970 года рождения нарушил правила подачи сигнала перед началом перестроения и совершил столкновение с попутно двигающимся автомобилем "ГАЗ", за рулем которого был мужчина 1966 года рождения», - отметили в ведомстве.

Также в управлении уточнили, что, по предварительным данным, велосипедист получит тяжелые травмы головы, и в состоянии комы второй степени пострадавшего доставили в больницу.