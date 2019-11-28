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С ДТП в Порховском районе госпитализировали двух женщин

В Порховком районе, на 17-м километре дороги Порхов - Успенье, столкнулись Volkswagen Polo и «Лада Веста». Как Псковской Ленте Новостей сообщили в УМВД России по Псковской области, 6 декабря ДТП произошло примерно в 18:40.

«Управляющая Volkswagen женщина 1971 года рождения выбрала небезопасный скоростной режим на закругленном участке дороги - не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, где автомобиль и столкнулся с «Ладой», за рулем которой была женщина 1985 года рождения», - отметили в управлении.

Также в полиции добавили, что, по предварительным данным, пострадали водитель «Лады» и пассажирка Volkswagen, 1966 года рождения. Предполагают, что у первой - ушиб шейно-грудного отдела позвоночника, а у второй - вывих правового плеча. Обеих женщин госпитализировали. По факту ДТП проводится проверка.