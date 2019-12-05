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Водитель «Газели» госпитализирован после столкновения с большегрузом в Стругокрасненском районе

Два автомобиля столкнулись на трассе Р-23 в Стругокрасненском районе, пострадал один из водителей.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального УМВД, 10 декабря около 14.20 на 247-м километре автодороги Петербург-Невель произошло столкновение «Вольво» и «Газели». По предварительной информации, водитель «Газели» выехал на полосу встречного движения. В результате ДТП он госпитализирован с телесными повреждениями.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства аварии.

Фото из группы ВКонтакте «Жесть по-псковски»