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Уголовное дело возбуждено в отношении молодой псковички по факту ложного доноса

Сотрудниками отдела полиции №2 УМВД России по городу Пскову установлен факт заведомо ложного доноса. Так, по версии следствия, в областном центре 5 декабря в полицию обратилась 22-летняя жительница дома по улице Бастионной, которая заявила, что к ней в квартиру ворвался неизвестный мужчина с предметом, похожим на пистолет, и открыто похитил золотые изделия.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального УМВД, на место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа полиции. Однако, в ходе расследования выяснилось, что «потерпевшая» сообщила заведомо ложные сведения о совершенном в отношении нее противоправном деянии. Таким образом, факт разбойного нападения не подтвердился. В ходе обыска обнаружены и изъяты золотые кольцо и цепочка. Гражданка дала признательные показания. По имеющимся сведениям, причиной такого поведения молодой женщины стали конфликтные отношения в семье.

В настоящее время в отношении псковички возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 статьи 306 «Заведомо ложный донос» Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде крупного штрафа либо вплоть до лишения свободы на срок до двух лет.