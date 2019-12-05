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Водитель «Ауди» сбил двух девушек в Опочке

Вчера, 11 декабря, в Опочке произошло ДТП, в котором пострадали два человека.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального УМВД, около 17.15 на улице Ленина водитель «Ауди 80», мужчина 1967 года рождения, совершил наезд на двух девушек - 26 и 24 лет, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

24-летняя девушка с ушибами госпитализирована в медучреждение, вторая девушка получила ушибы, но госпитализирована не была.

По факту ДТП проводится проверка.