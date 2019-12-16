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Фура и автогрейдер столкнулись из-за взрыва переднего колеса большегруза

Стали известны причины ДТП, произошедшего на трассе Р-23 в Островском районе, с участием грузовика MAN с полуприцепом и автогрейдера, в результате чего большегруз загорелся. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, утром 14 декабря грузовик столкнулся с грейдером, потому что взорвалось переднее правое колесо.

«Взрыв произошел, когда управляющий грузовиком водитель 1962 года рождения пытался объехать автогрейдер, направляющийся выполнять дорожные работы. Так, большегруз врезался в грейдер и загорелся», - отметили в управлении.

Также в ведомстве добавили, что водитель автомобиля получил незначительные травмы.