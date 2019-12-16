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В Псковском районе несовершеннолетняя пассажирка слетевшей в кювет иномарки получила травмы головы и позвоночника

В Псковском районе, на 5-м километре автодороги Псков - Писковичи - Муровицы, слетел в кювет автомобиль Mazda, пострадала несовершеннолетняя пассажирка. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, 15 декабря сообщение об аварии поступило в 12.30.

Источник: pixabay.com

«Управляющий иномаркой водитель 2001 года рождения не справился с управлением - автомобиль опрокинулся в кювет, - отметили в пресс-службе. - Пострадала пассажирка 2004 года рождения».

В ведомстве отметили, что, по предварительным данным, у пострадавшей - травмы головы и компрессионный перелом позвоночника. Сотрудники скорой помощи увезли девушку в больницу.