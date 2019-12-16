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Пскович погиб в тройном ДТП под Лугой

Утром в воскресенье, 15 декабря, три автомобиля столкнулись в Лужском районе на 126-м километре трассы «Петербург - Псков».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, водитель машины марки Audi Q3 во время разрешенного обгона совершил выезд на встречную полосу. Это привело к тому, что он задел другой автомобиль - «ВАЗ-2115» под управлением жителя Псковской области, из-за чего тот тоже вылетел на встречную полосу и там столкнулся с Ford Ecosport.

В результате ДТП пассажир ВАЗа - житель Псковской области 1980 года рождения - от полученных в результате столкновения травм погиб на месте. Водитель отечественной машины был госпитализирован в больницу с травмами средней степени тяжести.

Фото: Дорожный инспектор. Санкт-Петербург.