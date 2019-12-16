На Октябрьской площади столкнулись иномарка и «Нива»

На дороге Санкт-Петербург - Невель микроавтобус насмерть сбил мужчину

Светофор не работает на перекрестке Инженерной - Индустриальной

ГИБДД: Сегодня в Псковской области ожидается обильный снегопад

В Пскове ДТП на перекрестке Рижского проспекта и улицы Киселева затрудняет движение