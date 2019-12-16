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Предполагаемым виновником массового ДТП с погибшими в Ленобласти оказался пскович

Грузовик Daf Xf с полуприцепом, управляемый жителем Псковской области, врезался в 6 автомобилей на 143 километре трассы «Скандинавия», недалеко от поселка Кондратьево Выборгского района Ленинградской области. В результате 5 машин загорелось, и 2 человека погибло. Как пишет портал 47news, такое ДТП произошло 21 декабря, около 5:30.

Источник: группа «ДТП и ЧП. Санкт-Петербург», соцсеть «Вконтакте»

Водитель задержан. В связи с ДТП возбуждено уголовное дело. Грузовик на скорости въехал в стоящие перед светофором 5 легковушек и микроавтобус: Ford Mondeo, Mercedes Vito, Hyundai Tucson, Lada Vesta, Nissan X-Trail, Renault Sandero. Машины стояли в попутном грузовику направлении на запрещающий сигнал светофора перед местом проведения дорожных работ.

Источник: группа «ДТП и ЧП. Санкт-Петербург», соцсеть «Вконтакте»

Как сообщили в пресс-службе полицейского главка, в аварии погибли 50-летний водитель автомобиля Nissan и 32-летний автомобилист, находившийся за рулем Renault . Также 48-летнюю пассажирку Nissan - с травмами доставили в больницу Выборга. По данным 47news, трем женщинам - 30, 36 и 23 лет - помощь была оказана на месте, от госпитализации они отказались.

Уголовное дело, как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД РФ, возбуждено по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Водитель грузовика задержан на основании статьи 91 УПК РФ.