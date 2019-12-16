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Меня подвыключило - подозреваемый пскович подробно рассказал о смертельном ДТП под Выборгом

Пскович рассказал, как на грузовике Daf с полуприцепом врезался в 6 машин в Ленинградской области, в результате чего 5 из них - загорелось, 2 человека погибло. Авария произошла 21 декабря, около 5:30, на 143 километре трассы «Скандинавия», недалеко от поселка Кондратьево Выборгского района.

Источник: группа «ДТП и ЧП. Санкт-Петербург», соцсеть «Вконтакте»

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Порталу 47news удалось связаться с 36-летним шофером грузовика. Зовут его Владимир Васильев, живет - на Псковщине, работает вахтами.

Источник: Владимир Васильев, соцсеть «Вконтакте»

- Как это произошло понимаете?

- Ехал нормально, по рации разговаривал. А потом меня подвыключило, и голова закружилась.

- Какая у вас скорость была? И что перед вами было на дороге?

- Километров 75. Ехали-ехали и вдруг встали, метров 150 хвост из машин перед светофором.

- Момент удара помните? И насколько вы, субъективно, отключились до этого?

- Ненадолго думаю. Мгновенно пришел в себя. Мою дверь зажало, выбирался через пассажирскую и спрыгнул на землю.

- Легковые сразу загорелись, люди пытались выбраться?

- Да, очень быстро все произошло. Я бросился к машинам, вытащил женщину. Разбил ногой водительское стекло, пытался водителя достать, но не смог - он очень большой был. Люди из других машин тоже помогали.

Источник: группа «ДТП и ЧП. Санкт-Петербург», соцсеть «Вконтакте»

- Как быстро приехали экстренные службы? Вас допросили полицейские?

- Минут через тридцать пожарные были, уже все догорело. Полиция меня опросила прямо там на месте, никуда не увозили.

- Где сейчас находитесь? Вы травмы получили?

- Я в больнице, осмотрели, целый.

- Медосвидетельствование прошли? Что оно показало?

- Я десять лет не пью уже, наркотики не употребляю. Работа у нас такая.

Источник: группа «ДТП и ЧП. Санкт-Петербург», соцсеть «Вконтакте»

- Сколько вы были к моменту ДТП за рулем?

- Примерно час, я до этого на заправке «Шелл» отдыхал.

- А сколько большегрузы водите?

- С 2003 года на грузоперевозках.

Источник: группа «ДТП и ЧП. Санкт-Петербург», соцсеть «Вконтакте»

- Откуда и куда вы ехали? С грузом или порожний? Что возите?

- Пустой ехал из Петербурга на карьер «Боровинка». Песок-щебень.

- Сколько у вас ходок в день?

- Ну две в среднем, туда-обратно, по-разному бывает - как показалось чуть замешкавшись ответил собеседник.

- А вахта сколько длится?

- Неделю примерно. Потом сажусь на автобус и уезжаю домой в Псковскую область.

Источник: группа «ДТП и ЧП. Санкт-Петербург», соцсеть «Вконтакте»

- Тахограф у вас есть на грузовике?

- Есть. То есть был. Он ведь тоже сгорел вместе с машиной.

- Сотрудники ГИБДД вас часто останавливают на «Скандинавии»?

- Да, бывает, что каждый день.

- Дети, семья есть? Близким вы уже сообщили?

- Да, уже позвонил. Ребенок у меня маленький.

По данным дорожной полиции, 48-летняя пассажирка Nissan X-Trail, госпитализирована в больницу Выборга в состоянии средней степени тяжести. Еще трое пассажиров из Ford Mondeo и микроавтобуса Mercedes Vito после осмотра медиками от госпитализации отказались. По словам опрошенных полицейских, среди версий есть и та, что водитель уснул.

Что касается Владимира Васильева, то судя по странице «Вконтакте», он не прочь поохотиться и поработать в огороде, а местом работы указывает некое ИП «Филиппов». Немало на его странице и фотографий из кабины большегрузов. Вне работы передвигается на старенькой BMW пятой серии. За 2019 год привлекался за нарушение правил четыре раза.

Отметим, что трасса «Скандинавия» считается не просто опасной из-за большого трафика грузовиков от карьеров Выборгского района Ленобласти до строек в Петербурге. Как рассказали 47news в полицейском главке, последнее время на работу инспекторов ГИБДД на этом шоссе внимательно смотрят в управлении собственной безопасности. Есть мнение, что к львиной части большегрузов с песком и щебнем дорожные полицейские относятся сверхлиберально. Так, 28 ноября областным СК были задержаны два капитана полиции, служащие во втором батальоне УГИБДД по Петербургу и Ленобласти. Подразделение обслуживает «Скандинавию», «Сортавалу» и «Колу». Задержанию предшествовали обыски на посту дорожной полиции на 131 километре трассы «Скандинавия» и в квартирах сотрудников Как говорят, мероприятия связаны с громким делом о крышевании грузоперевозок.

Виктор Смирнов, 47news