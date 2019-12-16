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Полиция ищет очевидцев смертельного ДТП на улице 25 Октября в Острове

Полиция устанавливает очевидцев смертельного ДТП, произошедшего у дома №133 на улице 25 Октября в Острове. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по версии следствия, там 18 декабря, около 20:00, водитель неустановленной автомашины совершил наезд на местного жителя 1980 года рождения.

«В результате ДТП пешеход скончался на месте. По данному факту возбуждено уголовное дело. Ведется расследование», - добавили в пресс-службе.

Также в управлении добавили, чтобы граждане, ставшие очевидцами произошедшего или располагающие информацией о данном ДТП, обратились в полицию или позвонить по телефону «02».