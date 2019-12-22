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Водитель «Фольксвагена» погиб при столкновении с экскаватором в Пустошкинском районе

20 декабря в 17.45 на 445-м км дороги Санкт-Петербург-Невель в Пустошкинском районе водитель «Фольксваген Транспортер», мужчина - пскович 1995 года рождения, совершил столкновение с экскаватором «Хендай» под управлением мужчины 1997 года рождения, жителя республики Карелия, который двигался в попутном направлении.

В результате ДТП водитель «Фольксвагена» погиб, в момент аварии водитель экскаватора был трезв.

20 декабря около 19.55 на 365 км Санкт-Петербург-Невель у деревни Дуловка Островского района водитель «Ниссан-Теана», мужчина 1966 года (трезв), проживающий в городе Москва, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с «Ситроеном», под управлением петербуржца 1972 года рождения (трезв). В результате ДТП водитель «Ниссана» госпитализирован с ушибами и компрессионным переломом позвоночника, водитель «Ситроена» получил ушибы, госпитализирован не был, также пострадала пассажирка «Ситроена» - 2009 года рождения, госпитализирована не была. Девочка получила ушибы тканей лица. По данному факту проводится проверка.