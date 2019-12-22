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На пешеходной дорожке в центре Пскова сбили пешехода

В 18.50 22 декабря у дома 15 по Октябрьскому проспекту в городе Пскове мужчина 1982 года рождения при движении задним ходом по пешеходной дорожке на автомашине «Фольксваген Поло» совершил наезд на пешехода - женщину 1966 года рождения. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, она получила травмы, но не госпитализирована.

В 01.50 22 декабря на 3-м км автодороги Псков - Родина в Псковском районе водитель автомашины ВАЗ-21074 при движении задним ходом не убедился в безопасности маневра и наехал на пешехода 1997 года рождения. Мужчина получил ушибы, госпитализация не потребовалась.