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В Пскове водитель сбил беременную женщину

В Пскове водитель сбил беременную женщину. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД Пскова, наезд произошел 23 декабря около 09.01 у дома №10-в по улице Ижорского батальона.

Водитель «Фольксваген Поло» 1986 года рождения совершил наезд на женщину 1990 года рождения, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

У пострадавшей выявлено сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма, открытые и закрытые переломы и рваные раны, травматический шок. Кроме того, сообщается о беременности 14-15 недель.

Пострадавшая доставлена в Псковскую областную больницу.