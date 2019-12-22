АвтоМир / Происшествия / ДТП

Водитель фуры из Белоруссии насмерть сбил женщину в Псковской области

22 декабря около 23.55 на 515-м км трассы Р-23 в Невельском районе Псковской области водитель автомашины «МАН», мужчина 1996 года рождения, уроженец Республики Беларусь совершил наезд на пешехода - женщину 1947 года рождения, которая шла по проезжей части. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в результате ДТП пешеход погибла на месте, водитель в момент аварии был трезв. По данному факту проводится проверка.

23 декабря в 8.30 на 2-м км дороги Гдов - Краколье в Гдовском районе водитель ВАЗ-2115, мужчина 1975 года рождения, не уступил дорогу и совершил столкновение с «Ниссаном» под управлением мужчины 1975 года рождения. В результате водитель ВАЗа получил множественные ушибы, госпитализирован не был, его пассажирка 1974 года рождения госпитализирована с переломом ребра, оскольчатым переломом голени и бедра, водитель «Ниссана» получил ушиб грудной клетки, госпитализация не потребовалась. Проводится проверка