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ГИБДД разыскивает автомашину темного цвета, сбившую двух школьниц в Опочке

ОГИБДД МО МВД России «Опочецкий» просит оказать помощь в поиске автомашины темного цвета, с характерными повреждениями, причастной к дорожно-транспортному происшествию, произошедшему 26 декабря в 07.45 у дома 22 на улице Дзержинского в Опочке.

Напомним, неустановленный водитель сбил двух школьниц на нерегулируемом пешеходном переходе и скрылся с места ДТП. Травмы получили две девочки 2001 и 2010 годов рождения.

9-летняя школьница госпитализирована в Детскую областную больницу с травмами.

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Всех, кто владеет какой-либо информацией о виновнике ДТП, просят позвонить по телефону 89113822390. Конфиденциальность гарантируется.