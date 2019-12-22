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Полиция ищет свидетелей ДТП, в котором сбили ребенка

В Пскове 26 декабря в 8 часов 40 минут на пересечении улиц 128-ой Стрелковой дивизии и Вокзальной неизвестный водитель на неустановленном транспортном средстве (предположительно, «ВАЗ-2105» либо «ВАЗ-2107» темного цвета) совершил наезд на пешехода – девочку, 2005 года рождения. Она переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора, сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД УМВД России по городу Пскову.

Водитель с места ДТП скрылся. А пострадавшая после обращения в Детскую областную больницу отпущена домой.

Граждан, которые стали очевидцами произошедшего или владеют какой-либо информацией о данном дорожно-транспортном происшествии, просят обратиться по телефонам: 29-25-83, 29-25-82 или 02.