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АвтоМир / Происшествия / ДТП

Автобус вылетел в кювет на шоссе Таллин-Нарва

29.12.2019 11:09|ПсковКомментариев: 3

Сегодня, 29 декабря, в 4.45 на 30-м километре шоссе Таллин-Нарва произошло ДТП, в результате которого ехавший из Санкт-Петербурга в Таллин автобус вылетел с дороги.

По предварительным данным, в автобусе было 67 человек, двое из которых были водители автобуса. В момент ДТП сидевший за рулем мужчина был трезв, пишет rus.postimees.ee.

С места происшествия с различными травмами в больницу доставлены девять человек, из которых четверо являются гражданами Латвии. Опасных для жизни повреждений ни у кого нет, заверила пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Марианне Убалехт.

По предварительным данным, ДТП могло произойти из-за технической неполадки автобуса, в результате чего водитель потерял управление над автобусом и съехал с дороги в кювет. Все обстоятельства ДТП выясняются. Водитель автобуса был пристегнут, были ли пристегнуты пассажиры, выясняется, сказал оперативный дежурный Пыхьяской префектуры Иво Утсар.

Пассажиров, которые не пострадали, были доставлены в пункт назначения на замещающем автобусе.

Источник: Псковская Лента Новостей
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