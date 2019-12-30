АвтоМир / Происшествия / ДТП

На Инженерной в Пскове иномарка сбила пешехода

У дома №23 по улице Инженерной в Пскове автомобиль Kia Rio сбил пешехода. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области, ДТП произошло 30 декабря, около 19:10.

«Иномаркой управлял мужчина 1979 года рождения. Автомобиль совершил наезд на мужчину 1997 года рождения, когда водитель съезжал на прилегающую территорию, - отметили в ведомстве. - Пешеход получил ушибы, не госпитализирован».

Также в управлении отметили, что водитель был трезв. По факту ДТП проводится проверка.