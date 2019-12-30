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На пешеходном переходе на улице Карла Маркса в Гдове пенсионерка на иномарке сбила пенсионерку-пешехода

На нерегулируемом пешеходном переходе у дома №16 по улице Карла Маркса в Гдове автомобиль Renault Logan сбил пенсионерку. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области, ДТП произошло 30 декабря, около 9:00.

«Машиной управляла женщина 1959 года рождения, жительница поселка Устье Гдовского района. Пешеход, которого сбил автомобиль, - женщина 1948 года рождения. ДТП произошло, когда пенсионерка-пешеход переходила проезжую часть», - отметили в пресс-службе.

Также в управлении добавили, что в ДТП женщина-пешеход получила ссадины и гематомы. Водитель же - находилась в трезвом состоянии. По факту ДТП проводится проверка.