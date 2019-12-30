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Пьяный водитель сбил пешехода в Пскове

1 января в 4.25 у дома 25 по улице М.Горького Пскова водитель Фольксваген-Пассат, молодой человек 1988 года рождения, совершил наезд на пешехода — мужчину 1990 года рождения. Он переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход получил ушибы, водитель в момент столкновения имел признаки алкогольного опьянения. По данному факту проводится проверка, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

1 января в 16.25 у дома 27/3 пр.Ленина в Великих Луках неустановленный автомобиль совершил наезд на велосипедистку 1988 года рождения. Женщина двигалась по краю проезжей части, водитель авто с места дтп скрылся. Велосипедистка госпитализирована с травмами головы. Всех, кто обладает информацией о данном дтп или стал его свидетелем, полиция просит обратиться в дежурную часть ОМВД России по городу Великие Луки или позвонить по телефону «02»