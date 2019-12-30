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В Великих Луках ГИБДД разыскивает водителя, который сбил велосипедистку

ДТП произошло 1 января в 16.25 на центральном мосту возле дома 27/3 по проспекту Ленина. Как пояснили в ГИБДД, неизвестный совершил наезд на велосипед «Стелс», двигавшийся в попутном направлении. За рулем двухколесного транспорта находилась женщина 1988 года рождения. Она получила серьезные травмы и была помещена в реанимацию. Водитель с места ДТП скрылся.

В настоящее время ведется его поиск.

Сотрудники полиции установили, что предположительно велосипедистку сбил автомобиль «Лада Приора» темного цвета.

Всех, кто обладает информацией о случившемся, просят обратиться по телефону 02 или к любому из сотрудников ДПС.