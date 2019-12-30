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В Новосокольническом районе пострадали пассажирки опрокинувшейся иномарки

Около деревни Недомерки Новосокольнического района пострадали 2 пассажирки опрокинувшегося автомобиля Daewoo Gentra. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области, ДТП произошло 2 января, в 17:30, на 281 километре автодороги Шимск - Великие Луки - Невель.

«Управлявший автомобилем мужчина 1997 года рождения находился в трезвом состоянии, но не справился с управлением, и автомобиль опрокинулся с проезжей части, - отметили в пресс-службе. - По предварительным данным, пассажирка 1966 года рождения получила ушиб плечевого пояса. Ее не госпитализировали. А госпитализированная пассажирка - 1959 года рождения - получила ушиб грудного и шейного отделов позвоночника».

Также в ведомстве добавили, что по факту ДТП проводится проверка.