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АвтоМир / Происшествия / ДТП

В Пскове сбили женщину, переходившую дорогу на зеленый сигнал светофора

05.01.2020 13:16|ПсковКомментариев: 1

4 января в 12.05 у дома 20/7 по улице Максима Горького города Пскова, водитель автомобиля «Тайота-Авенсис», мужчина 1967 года рождения (трезв), совершил наезд на женщину-пешехода, 1959 года рождения, которая переходила проезжую часть на разрешающий сигнал светофора. В результате ДТП пешеход, по предварительным данным, получила ссадину левого локтя, ушиб поясницы, не госпитализирована, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Сотрудники ГИБДД региона предупреждают пешеходов о неукоснительном соблюдении дорожных правил, особенно в условиях переменчивой погоды.

Предотвращение дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов - одно из приоритетных направлений в деятельности Госавтоинспекции. Нередко они переходят проезжую часть в неустановленных местах, либо на запрещающий сигнал светофора или появляются на дороге в тот момент, когда водитель не ожидает их увидеть, - выходят из-за припаркованных транспортных средств или иных препятствий.

Во избежание подобных дорожно-транспортных происшествий сотрудники Госавтоинспекции раздают гражданам письма-обращения, подготовленные заранее учащимися образовательных организаций, с призывами соблюдать требования безопасности, быть внимательными при переходе проезжей части, использовать светоотражающие элементы в темное время суток, переходить дорогу только в зоне пешеходных переходов.

Источник: Псковская Лента Новостей
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