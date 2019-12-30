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Ребенок и два взрослых пострадали в результате ДТП с участием четырех автомобилей в Порховском районе

5 января около 15.40 на 24 км автодороги Лудони-Павы-Боровичи у деревни Павы Порховского района произошло ДТП с участием 4 автомобилей.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального УМВД, водитель «Лады Весты», 1985 года рождения, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновением с «Ауди-80», под управлением гражданки 1976 года рождения, «Митсубиси Паджеро», под управлением гражданина 1969 года рождения и «Хундай IX-35», под управлением гражданина 1976 года рождения.

В результате ДТП, по предварительным данным, пассажиры «Хундай IX-35» травмированы - женщина 1993 года рождения получила ушиб поясничного отдела позвоночника слева, ушиб правой кисти, не госпитализирована; мужчина 1990 года рождения получил черепно-мозговую травму, рвано - ушибленную рану головы, госпитализирован; девочка 2010 года рождения получила ушиб грудной клетки, не госпитализирована. На момент проверки все водители находились в трезвом состоянии. В настоящее время по данному факту проводится проверка.