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Иномарка въехала в автобус на улице Труда в Пскове

В Пскове на пересечении улиц Энтузиастов и Труда легковой автомобиль столкнулся с автобусом. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, ДТП произошло 6 января в 16:20 у дома №47 по улице Труда.



Фото: здесь и далее Андрея Кузнецова, группа «Жесть по-псковски», ВКонтакте

Установлено, что водитель Subaru, мужчина 1971 года рождения, не уступил дорогу и совершил столкновение с автобусом ЛиАЗ, под управлением мужчины 1995 года рождения. Оба водители были трезвы.

В результате аварии пострадала пассажирка автобуса, псковичка 1983 года рождения, женщина получила ушиб коленного сустава, госпитализация ей не потребовалась.

По данному факту проводится проверка.