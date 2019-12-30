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Девушка-пешеход серьезно пострадала в ДТП в Великих Луках

В Великих Луках 6 января в 17:46 39-летний водитель автомобиля «ВАЗ-210930» сбил 16-летнюю девушку, которая переходила дорогу в неположенном месте. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, ДТП произошло на улице Дальней возле дома №13.

Установлено, что девушка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход была госпитализирована с ушибами головы, переломом лонной кости, ушибом легких, травматическим шоком.

Водитель в момент ДТП был трезв.

По данному факту полицией проводится проверка.