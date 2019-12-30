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В Куньинском районе непристегнутый ремнем безопасности водитель погиб в перевернувшемся автомобиле

Сегодня, 7 января, около 5 часов утра на 3 км дороги Груздово-Прилуки Куньинского района водитель автомобиля «ВАЗ 2112» 1996 года рождения не справился с управлением и съехал в кювет. Как пояснили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД района, в кювете автомобиль опрокинулся. Водитель погиб на месте.

По данным ведомства, погибший - житель Санкт-Петербурга. Причина смертельного ДТП - небезопасный режим скорости при повороте, водитель не справился с управлением и съехал в кювет.

Поскольку автомобилист не был пристегнут, он серьезно пострадал во время аварии и от полученных травм скончался.