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Пьяная женщина попала под колеса «Chevrolet» в Пскове

7 января около 0.45 у дома №4 по улице Рокоссовского в Пскове пешеход, женщина 1987 года рождения в состоянии алкогольного опьянения, создала помеху для движения автомобиля «Chevrolet Lanos» под управлением мужчины 1980 года рождения (трезв), в результате чего произошел наезд на пешехода. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в результате ДТП женщина получила ушибы, госпитализирована не была. Проводится проверка.



7 января в 11.45 на 4 км дороги Остров-Вышгородок мужчина 1977 года, житель Острова, двигаясь на велосипеде, не уступил дорогу и совершил столкновение с Kia Rio под управлением петербуржца 1987 года рождения. В результате ДТП велосипедист получил ушибы. Проводится проверка. И велосипедист, и водитель автомобиля были трезвы.