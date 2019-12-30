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Водитель автофургона насмерть сбил пешехода, двигавшегося по центру дороги в Псковском районе

8 января около 05.35 на 281-м км трассы Р-23 Санкт-Петербург - Невель водитель автомашины ГАЗ-3009АЗ, житель поселка Уграда Псковского района 1967 года рождения, совершил наезд на пешехода, мужчину 1995 года рождения, жителя деревни Большая Листовка Псковского района, который двигался по центру проезжей части в попутном направлении. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в результате ДТП пешеход скончался на месте. Водитель в момент аварии был трезв. Проводится проверка.

8 января около 17.30 у дома 37/2 по Октябрьскому проспекту в городе Пскове местный житель 1994 года рождения за рулем автомашины ВАЗ-2107 совершил столкновение с автомобилем «БИД» под управлением мужчины 1974 года рождения. В результате ДТП пострадала пассажирка БИД - женщина 1974 года рождения Женщина получила ушибы, госпитализация ей не потребовалась. Проводится проверка.